الأهلي يلبي دعوة الزمالك.. لقاء يجمع بين الخطيب ولبيب.. ما موعده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري، تلبية الدعوة التي تلقتها من نظيرتها في نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسن لبيب، بزيارة مقر فريق "الفارس الأبيض"، الاثنين، ترسيخاً للعلاقات الوطيدة بين الطرفين.

وأصدر فريق "المارد الأحمر" بياناً رسمياً، الأحد، جاء فيه: "تأتي هذه الزيارة ترسيخاً للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال".

وأضاف: "كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المُشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، رحمة الله عليه، ووفاته قبل 3 أسابيع كانت وراء التأجيل".

وتابع البيان: "الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائماً حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديراً كبيراً للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية".

وأكمل البيان: "كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة، التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية".

وكان الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، على خلاف مع الرئيس الحالي للنادي الأهلي، محمود الخطيب، إلا أن إدارة الزمالك الجديدة بعد فوزها بالانتخابات حرصت على تحسين العلاقة بين الناديين مؤخراً.

ويلتقي فريق "المارد الأحمر" مع منافسه "الفارس الأبيض" في مارس/ آذار المقبل في نهائي كأس مصر، على أراضي المملكة العربية السعودية.