إيرلينغ هالاند ينفعل غضباً خلال مباراة بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

(CNN) -- قدّم لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، أداءً غير معهود، السبت، إذ أضاع المهاجم النرويجي عدداً كبيراً من الفرص خلال تعادل فريقه مع تشيلسي بهدف لمثله.

واعتاد مشجعو كرة القدم على هالاند، الّذي يمكن القول إنّه أفضل هدّاف في العالم، في تحويل جميع فرصه تقريباً في المواسم الأخيرة إلى أهداف، لكن يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يعاني مؤخراً في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وفي المجموع، سدد إيرلينغ هالاند 9 تسديدات خلال المباراة، وهو أكبر عدد من المحاولات دون هزّ الشباك، منذ انضمامه لفريق "السيتيسينز".

وتضمنت فرصه 3 فرص ذهبية للتسجيل، بما في ذلك ضربة رأسية من مسافة قريبة خلال الشوط الثاني، لكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

حظي هالاند بفرص كافية للتسجيل وقيادة فريقه للفوز بالمباراة، وكان غاضباً بشكل واضح من نفسه طوال الوقت، إذ قام بسحب قميصه فوق رأسه ودفع الكاميرا عن وجهه خلال خروجه من الملعب بعد إطلاق صافرة النهاية.

وجاء هدف فريق "السيتيسينز" الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب رودري، لينقذ فريقه من الخسارة أمام "البلوز".

وقال بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي للصحفيين، عقب المباراة: "في المرة القادمة سيسجل (هالاند)، كنتُ لاعب كرة قدم ولعبت 11 عاماً وسجلت 11 هدفاً فقط، هدفا واحدا في الموسم، هذه هي إحصائياتي، لذلك أنا لستُ الرجل المناسب لتقديم المشورة بشأن المهاجم وما يجب عليه فعله".

وتابع قائلاً: "نحن نخلق الفرص، لقد أُتيحت له الفرص وفي المباراة التالية سوف يسجل، إنها كرة القدم، إنه إنسان".

وبحسب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن المهاجم النرويجي هو "الأكثر إضاعة للفرص الكبيرة " في المسابقة هذا الموسم (21 فرصة)، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع مهاجم نادي ليفربول، داروين نونيز.

ولا يزال هالاند هو هدّاف البريميرليغ برصيد 16 هدفاً في 19 مباراة.

وفي الموسم الماضي، حطم إيرلينغ هالاند عدداً من الأرقام القياسية التهديفية، إذ ساعد فريق "السيتيسينز" على الفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيكون لدى هالاند فرصة للعودة للتسجيل، الثلاثاء، عندما يستضيف نادي مانشستر سيتي منافسه برينتفورد في البريميرليغ.