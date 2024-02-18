تفاعل مع طريقة احتفال لاعب ريال مدريد بهدفه في الدوري الإسباني

الأحد ،

نشر الأحد ، 18 فبراير / شباط 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقاً) مع طريقة احتفال خوسيلو، لاعب نادي ريال مدريد، بهدفه في مرمى نادي رايو فايكانو، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاء هدف خوسيلو (33 عامًا) في الدقيقة 3 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتفل خوسيلو بهدفه بطريقة مشابهة لاحتفال زميله في الفريق، جود بيلينغهام، الذي غاب عن المباراة بداعي الإصابة، إذ قام بفتح ذراعيه تحت أنظار الجماهير المتواجدة في المدرجات.

وساهم هدف خوسيلو في تعادل فريق "الميرنغي" مع مضيفه رايو فايكانو بالتعادل 1/1، في الجولة 25 في مسابقة لا ليغا.

ووصل خوسيلو للمساهمة التهديفية في الدوري الإسباني هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.