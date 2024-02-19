دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد اللاعب كريم بنزيما للمشاركة مع نادي اتحاد جدة، إذ ظهر في مباراة "النمور" والرياض، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك بنزيما في المباراة، التي انتهت بفوز فريقه بثنائية، حتى الدقيقة 71، إذ تم استبداله بزميله أحمد الغامدي.

ونشر المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا عبر حسابه على منصة سناب شات، الاثنين، صورة من مباراة نادي اتحاد جدة ومنافسه الرياض، وعلّق قائلاً: "سعيد بالعودة".

وكان الفرنسي قد غاب عن صفوف فريق "النمور" خلال المعسكر التحضيري الأخير في الإمارات لأسباب مجهولة، قبل أن يعود للمشاركة مع رفاقه مجددًا.

وقال مارسيلو غاياردو، مدرب نادي اتحاد جدة، في مؤتمر صحفي، عقب المباراة: "رومارينهو وبنزيما وحمدالله لاعبون كبار، واجتماعهم تحدٍ كبير جدًا وشيق، لديهم جودة عالية...كريم يمتلك السرعة والمهارة".