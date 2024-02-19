(CNN) -- أصدر اللاعب ليونيل ميسي فيديو، الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo"، شرح فيه غيابه عن المباراة الودّية التي جمعت فريقه إنتر ميامي الأمريكي مع نجوم هونغ كونغ، بعد بيان نصي له قبل حوالي أسبوعين.

ونفى ميسي في الفيديو أن يكون غيابه لأسباب سياسية، وأكد مجددًا أنه لم يتمكّن من خوض المباراة بسبب التهاب في العضلة المقربة التي تفاقمت قبل يوم من انطلاق المباراة.

قال ليونيل ميسي في الفيديو: "كانت لدي علاقة وثيقة وخاصة للغاية مع الصين، وقمت بالكثير من الأشياء هناك"، مُشيرًا إلى أنه يود رؤية الصين مرة أخرى بعد أن أرسل تمنياته الطيبة للشعب الصيني.

وتصدر الفيديو الذي نشره النجم الأرجنتيني أعلى تصنيفات البحث على موقع "Weibo"، وقد حصل على أكثر من 20 ألف تعليق وأكثر من 200 ألف إعجاب في حوالي ساعة.

في قسم التعليقات، أظهر الأغلبية مودة قوية وموقفاً إيجابياً تجاه اللاعب، ومع ذلك، لا يزال جزء صغير من التعليقات الساخرة تشكك في نية ميسي بعدم خسارة السوق الصينية.

في 4 فبراير/ شباط، أثار غياب ليونيل ميسي عن المباراة بين النادي الأمريكي ونجوم هونغ كونغ ردود فعل غاضبة، ثم ألغت السلطات الصينية مباراتين لمنتخب الأرجنتين على أراضيها على أثر ذلك.

كما نددت العديد من وسائل الإعلام الحكومية الصينية بغياب ميسي واتهمت مضيف اللعبة بسوء التنظيم.