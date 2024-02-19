دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر اللاعب نيمار دا سيلفا مباراة فريقه الهلال مع نظيره الرائد، التي أقيمت على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحرص النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، على التواجد في مدرجات الملعب، لدعم ومساندة زملائه في الفريق.

وظهر نيمار في فيديو نشره الحساب الرسمي لفريق "الأزرق الهلالي" على منصة إكس (تويتر سابقاً) من الملعب الجديد للنادي، قائلاً: "مرحبًا جماهير الهلال، أنا سعيد لوجودي في ملعب المملكة أرينا".

وفاز نادي الهلال على نظيره الرائد بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الـ 20 من مسابقة دوري "روشن".

وكان نيمار دا سيلفا قد بدأ برنامجه العلاجي مؤخرًا داخل مقر النادي السعودي، إذ سبق أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف مع منتخب البرازيل.