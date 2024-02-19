الزمالك يُقرر إسقاط عضوية مرتضى منصور بالنادي ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إسقاط عضوية الرئيس السابق للنادي، مرتضى منصور، لافتقاده لشروط اكتساب العضوية.

وجاء في جملة من القرارات التي أعلن عنها مجلس إدارة النادي مساء الأحد أن المجلس ناقش "الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي".

وأعلن الزمالك "إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالا لأحكام المادتين 8 و17 من لائحة النظام الأساسي"، وفقا للبيان.

ولم يصدر رد بعد من رئيس الزمالك السابق على هذا القرار الذي أرجعه البعض إلى تصريحات سابقة لمنصور ضد إدارة النادي.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأصدرت محكمة مصرية، في يوليو/تموز، حكما نهائيا بعزل مرتضى منصور، من منصبه كرئيس نادي الزمالك ، على خلفية صدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، مما أدى إلى فقدانه أحد شروط عضوية مجلس إدارة القلعة البيضاء.