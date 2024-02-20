الكشف عن الحالة الصحية لمدرب منتخب مصر بعد دخوله المستشفى بشكل مفاجئ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لوعكة صحية، بشكل مفاجئ، دخل على أثرها لأحد المستشفيات، عقب حضوره لمباراة الإسماعيلي والزمالك، الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان حسام حسن قد تواجد في مقر نادي الإسماعيلي وتمّ تكريمه برفقة شقيقه، إبراهيم، من قِبل إدارة الفريق، إذ مُحنا قميص النادي، ثمّ تابعا مباراة الفريق مع "الفارس الأبيض" من مدرجات استاد الإسماعيلية.

وبعد حضورهما، تعرض مدرب منتخب "الفراعنة" لوعكة صحية مفاجئة، تسببت في دخوله للمستشفى.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزارة، أشرف صبحي، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمدرب حسام حسن "للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة مهامه مع المنتخب الوطني".

وخلال اتصاله، أكد صبحي على "دعمه الكامل لحسام حسن وجهازه المعاون"، مشددًا على "ثقته الكبيرة في قدرتهم على قيادة المنتخب الوطني لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة".

وكشف المدرب، البالغ من العمر 57 عامًا، أننه يتمتع بحالة صحية جيدة، لافتاً أنه "سيعود لممارسة مهامه مع الفريق في أقرب وقت ممكن".