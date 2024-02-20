تفاعل مع مظهر كريم بنزيما في ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة ارتداء الفرنسي كريم بنزيما، الثوب السعودي، في ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الذي يصادف 22 فبراير/ شباط من كل عام.

ونشر حساب نادي اتحاد جدة على منصة إكس (تويتر سابقًا) فيديو من احتفال لاعبي الفريق بيوم التأسيس، من ضمنهم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

وعلّق حساب فريق "النمور" على الفيديو: "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز ونعتز بحاضر زاهر ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً".

وكان بنزيما قد انضم للنادي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

ولعب كريم بنزيما (36 عامًا) 21 مباراة بمختلف المسابقات، منذ انضمامه لنادي اتحاد جدة، سجّل خلالها 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.