دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي الاتفاق السعودي على تكريم لاعبه سيكو فوفانا، بعد فوزه مع منتخب ساحل العاج بلقب كأس الأمم الإفريقية هذا العام، على حساب منتخب نيجيريا.

ونشر نادي الاتفاق لقطات مصورة، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، من تكريم فوفانا قبل انطلاق تدريبات الفريق، الثلاثاء.

وتمّ إقامة ممر شرفي لسيكو فوفانا، وتحضير كعكة (قالب كيك) خاصة به، إذ وُضعت عليها صورته بقميص منتخب بلاده.

وكان متوسط الميدان العاجي قد انضم لنادي الاتفاق في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب فوفانا (28 عامًا) 19 مباراة مع فريق "العالمي" بمختلف مسابقات الموسم الجاري، سجّل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.