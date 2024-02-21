بيب غوارديولا يوجّه تحذيراً لمنتقدي إيرلينغ هالاند: "سيغلق أفواهكم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحذيراً لمنتقدي اللاعب إيرلينغ هالاند، الذي تعثر عليه هزّ الشباك في المرحلة الماضية.

وكان هالاند قد أهدر الكثير من الفرص المحققة خلال تعادل فريقه "السيتيسينز" ونظيره تشيلسي بنتيجة 1/1، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، مما تسبب في توجيه أسهم النقد نحو اللاعب.

ونجح المهاجم النرويجي بالعودة إلى تسجيل الأهداف، إذ سجّل هدفاً واحداً قاد من خلاله نادي مانشستر سيتي للفوز على منافسه برينتفورد، أمس الثلاثاء.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "عندما كنتُ صغيراً، قيل لي عن كبار المهاجمين، لا تنتقدهم لأنهم سيغلقون فمك، هذا أمر مؤكد، عاجلاً أم آجلاً".

وتابع قائلاً: "لقد غاب هالاند لمدة شهرين بسبب الإصابة، ومر بأسبوع صعب للغاية مؤخراً، فقد جدته وهذا ليس بالأمر السهل على الإنسان، لكنه سجّل عندما لم يكن في أفضل حالاته في الوقت الحالي".

هذا الموسم 2024/2023، شارك إيرلينغ هالاند (23 عاماً) في 28 مباراة بمختلف المسابقات، تحت قيادة بيب غوارديولا، أحرز خلالها 22 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة.