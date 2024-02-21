(CNN) -- قال لاعب خط الوسط لنادي باريس سان جيرمان، لي كانغ إن، الأربعاء، إنّه اعتذر لمهاجم نادي توتنهام هوتسبير وقائد منتخب كوريا الجنوبية، سون هيونغ مين، شخصياً في لندن، بعد شجار وقع بينهما في نهائيات كأس آسيا هذا الشهر.

اشتبك اللاعبان حول لعب كرة الطاولة أثناء مهمتهما الدولية مع منتخب بلادهما، قبل خسارة الفريق أمام منتخب الأردن في الدور نصف النهائي من بطولة القارة الصفراء، في 6 فبراير/ شباط الجاري.

حدث شجار جسدي بين سون هيونغ مين ولي كانغ إن خلال العشاء قبل يوم واحد من مباراة نصف النهائي ضدّ "النشامى"، حسبما قال مسؤول في اتحاد كرة القدم الكوري (KFA) لشبكة CNN في 16 فبراير/ شباط الحالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد أصيب سون البالغ من العمر 31 عاماً بيده.

وشوهد سون يلعب بإصبعين مربوطين معاً على يده اليمنى في نصف النهائي وفي مباريات نادي توتنهام هوتسبير الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد ناديي برايتون ووولفرهامبتون واندررز.

قال كيم غرام، الممثل القانوني للاعب باريس سان جيرمان، في بيان لشبكة CNN: "لي كانغ إن يتأسف بشدة، ويعتقد أن الاعتذار ضروري لأنه كان في مركز النزاع".

وأوضح كيم غرام أيضاً أن لعب كرة الطاولة هو نشاط منتظم لمنتخب كوريا الجنوبية.

نشر اللاعب لي كانغ إن شاشة سوداء مع اعتذار لسون وفريقه ومشجعي كرة القدم على منصة إنستغرام، الأربعاء، قائلاً إنّه شعر أنّه من المهم زيارة سون شخصياً وتقديم اعتذار صادق.

قال اللاعب لي كانغ: "خلال كأس آسيا الأخيرة، تسببت بخيبة أمل كبيرة لسون، وللفريق بأكمله ومشجعي كرة القدم بسبب تفكيري قصير الأفق وأفعالي المتهورة، كان شيئاً ما كان يجب أن أفعله".

وعد اللاعب لي كانغ إن أيضاً بأن يكون له موقف أفضل، وأن يعمل بجد وأن يكرس نفسه ليصبح لاعباً وشخصا أفضل.

بعد فترة وجيزة من اعتذار لي كانغ إن، ذهب سون أيضاً إلى إنستغرام للإعلان عن قبول اعتذار زميله، وحث الجمهور على مسامحته، ونشر صورة تجمعها معاً.

وقال سون: "كل لاعبينا، وكعضو كبير في الفريق الوطني وكقائد، سيهتمون بشكل خاص حتى يتمكن كانغ إن من أن يصبح شخصاً أفضل ولاعباً أفضل، حتى لا يفعل مثل هذه الأشياء الخاطئة مرة أخرى".

وأكمل: "لا أعتقد أنني قمت بعمل جيد أيضاً، ولكن أعتقد أنه من واجبات القائد أن يفعل أشياء قد لا تسر البعض من أجل الفريق"..

وواصل سون: "لذا حتى لو واجهتُ نفس الموقف مرة أخرى، سأعمل من أجل الفريق، كانغ إن يمر بوقت صعب جداً بعد تلك الحادثة، أرجوكم سامحوه مرة واحدة فقط بقلب كريم".

وجاءت هذه الواقعة وسط فترة من الاضطرابات بالنسبة لمنتخب "الشمشون الكوري"، إذ أخفق الفريق في الفوز باللقب القاري وتم طرد المدرب يورغن كلينسمان من منصبه.