دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب غرانيت تشاكا هدفاً بطريقة جميلة للغاية، ساهم من خلاله في فوز فريقه باير ليفركوزن على نظيره ماينز بنتيجة 1/2، على أرض ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني (البوندسليغا).

وجاء هدف تشاكا في الدقيقة الثالثة، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن داخل الشباك.

واحتفل غرانيت تشاكا بطريقة "كوميدية"، إذ مثّل أنه تعرض للإصابة، فقد أمسك بقدمه اليسرى، ليثير قلق الجهاز الطبي في فريقه، قبل أن يقوم بركل الهواء ويستكمل احتفاله بشكل طبيعي.

ويعد هذا الهدف هو الأول لتشاكا في مسابقة البوندسليغا هذا الموسم 2024/2023.

فيما عزز نادي باير ليفركوزن من صدارته لجدول ترتيب المسابقة، إذ وصل للنقطة 61، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بايرن ميونخ.