مدرب منتخب ألمانيا عن والده: كان "جاسوسًا" وانتحر لاحقًا

(CNN) -- تحدّث يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن وفاة والده في مقابلة مع صحيفة "دير شبيجل"، كشف من خلالها أنه كان جاسوسًا ألمانيًا، وأنه انتحر في وقت لاحق.

قال ناغلسمان: "(في المدرسة) قلتُ ما اعتقدتُ دائماً، أنّه كان في وقت سابق، جندي محترف، حتى جدّي اعتقد أنّ ابنه كان جنديًا"، مُشيراً إلى أنه لم يعلم أن والده يعمل في المخابرات السرية إلا عندما كان عمره 15 أو 16 عامًا.

وأضاف المدرب، البالغ من العمر 36 عامًا: "قبل ذلك، لم أفكر بالأمر، ولكن بعد أن أخبرني أين يعمل حقًا، كنتُ الشخص الذي تحدث معه عن ذلك أكثر من أي شخص آخر"، لافتاً إلى أنهما كان يتحدثان عن ذلك أثناء السفر إلى تدريب كرة القدم.

وأكمل ناغلسمان: "لقد شرح قليلاً، ولكن فقط بعض التفاصيل، لم يكن مسموحًا له بالتحدث عن عمله، هذا هو السبب أيضًا في أنه كان يقول في كثير من الأحيان أن كل هذا كثير جدًا عليه، مشاركة مخاوفك ليس شيئاً حدث في عمله في النهاية، وذلك وضع الكثير من الضغط عليه".

وقال مدرب منتخب ألمانيا إنه اكتشف أنّ والده انتحر أثناء تلقّيه دورة تدريبية بالقرب من ميونخ، وتعامل مع "العواقب الصعبة".

وأوضح ناغلسمان: "أبي لم يترك رسالة انتحار، لم يكن هناك تفسير، لكن الطريقة التي قتل بها نفسه أوضحت أن قراره كان حازمًا بالنسبة لي، كان من المفيد أن أعرف أنه أراد أن يموت بالتأكيد، ولم يكن الأمر عن صرخة طلب المساعدة أو إشارة، أجد أنه يجب أن أحترم مثل هذا القرار".

وتحدّث يوليان ناغلسمان أيضًا عن الصفات التي تعلمها من والده والتي يعتقد أنها تؤثر على أسلوبه التدريبي اليوم، وهو الأسلوب الذي سمح له بأن يصبح أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الألماني في سن 28 عامًا، بالإضافة إلى قيادة نادي بايرن ميونخ إلى لقب البوندسليغا، وتعيينه مدربًا لمنتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024.

ورحل ناغلسمان عن فريق "البافاري" في مارس/ آذار 2023 بعد سوء نتائج النادي.

قال ناغلسمان: "في بداية مسيرتي المهنية، قمت ببساطة بالأشياء دون النظر في التأثير الذي سيكون له في أول مباراة لي كمدرب في الدوري الألماني... أنا أوزن الأشياء أكثر، لكن الشجاعة لاتخاذ القرارات التي حصلت عليها بالتأكيد من والدي".