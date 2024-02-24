حكم بسجن لاعب منتخب هولندا بتهمة "تهريب المخدرات"

(CNN) -- كان كوينسي بروميس يعيش حياة مزدوجة غير عادية، وهو نجم ناجح في كرة القدم، لعب كمهاجم مع الأندية الأوروبية الكبرى، أياكس وسبارتاك موسكو، بالإضافة إلى تمثيل منتخب هولندا على المستوى الدولي.

شارك بروميس في 50 مباراة مع منتخب بلاده، وفي مرحلة ما من حياته المهنية، كانت قيمته السوقية تبلغ 26 مليون دولار، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

بعيدًا عن الملعب، تمت إدانة كوينسي بروميس مؤخرًا بتهمة تهريب المخدرات من قبل محكمة أمستردام، وجاءت إدانته على خلفية الحرب الأوسع نطاقًا على المخدرات في هولندا.

في وقت سابق من هذا الشهر، جادل المدعون الهولنديون بنجاح بأن بروميس كان محورًا لعملية تهريب حوالي 1360 كيلوغرامًا من الكوكايين من البرازيل إلى هولندا، عبر ميناء أنتويرب في بلجيكا عام 2020، في حادثين منفصلين.

قال ممثلو الادعاء الهولنديون: "من السيء بشكل خاص أن المشتبه به، بروميس، يقوم بتجارة الكوكايين على نطاق واسع، المشتبه به يمثل نفسه بهذه الطريقة للعالم الخارجي، بينما هو مثال للشباب الذين ينظرون إليه".

تمت إدانة اللاعب الهولندي غيابيًا بالسجن 6 سنوات بتهمة تهريب المخدرات، إنه حكم لن يقضيه في أي وقت قريب نظرًا لأنه يعيش في روسيا، ويلعب في صفوف نادي سبارتاك موسكو في الدوري الروسي، إذ يرتبطان بعقدٍ حتّى صيف 2024.

قال المدعون في وقت سابق من هذا الشهر في القضية: "المشتبه به كان يحتفظ بدور إداري وكان مُمولاً، كان يعمل بحسبان، كان حريصًا ولم يتحمل الكثير من المخاطر، لم يُلوث يديه، لقد ترك الآخرين يقومون بالعمل القذر".

فيما قال محامو اللاعب إن موكلهم ينفي التهم وسوف يطعن في الحكم.

قال محامو كوينسي بروميس: "سنشرح مزيدًا من شكاوينا لمحكمة الاستئناف خلال جلسة استماع عامة لم يتم جدولتها بعد، وأخيرًا، نود التأكيد على أنه طالما أن حكم القاضي ليس نهائياً، يجب أن يُفترض أن كل مشتبه به في هولندا بريء...".

في العام الماضي، أُدين بروميس غيابيًا بتهمة طعن ابن عمه في الركبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز، وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، وفقاً للمدعين العامين.

ولم يرد النادي الروسي على طلب شبكة CNN للتعليق، على حول إذا ما كان سيستمر اللاعب في اللعب وتجديد عقده.

كما اتصلت شبكة CNN بممثلين لكوينسي بروميس، وعرضت على لاعب كرة القدم فرصة للتعليق على قضيته الأخيرة في المحكمة، ولكن لم تتلقَ الشبكة أي رد حتى الآن.