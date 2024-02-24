دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب روبرتو فيرمينو في تسجيل 3 أهداف، ليساعد في فوز نادي الأهلي على نظيره الطائي بنتيجة 1/4، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجّل فيرمينو الهدفين الأول والثاني لفريقه الأهلي عند الدقيقتين 45+ و60 من زمن المباراة، وقدّم تمريرة حاسمة لزميله فرانك كيسييه الذي أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 88.

ونجح المهاجم البرازيلي (32 عامًا) في زيارة الشباك للمباراة الثانية على التوالي في دوري "روشن" السعودي.

وكان روبرتو فيرمينو قد عانى في المرحلة الماضية مع فريقه، إذ عجز عن التسجيل في مباريات عدّة بمختلف المسابقات، قبل أن يعود للتوقيع على الأهداف مجدداً.

وأشاد مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بأداء فيرمينو خلال مباراة نادي الأهلي ومنافسه الطائي.

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