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نشر الأحد ، 25 فبراير / شباط 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس لقطة مصورة تظهر لقاء كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، مع إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان الشباب، قبل بداية مباراة الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت اللقطة لقاء النجم البرتغالي مع اللاعب الكرواتي في ممر ملعب فريق "الليوث"، قبل انطلاق صافرة البداية، إذ تحدثا معًا ثمّ تعانقا.

وكان راكيتيتش قد انضم لصفوف نادي الشباب في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، فيما ارتدى رونالدو قميص فريق "العالمي" في يناير/ كانون الثاني 2023.

ويلتقي نادي النصر مع منافسه الشباب في الجولة 21 من مسابقة دوري "روشن".

ويحتل فريق "العالمي" المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما يقع فريق "الليوث" في المركز الحادي عشر بـ24 نقطة.