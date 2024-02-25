الأحد ،

نشر الأحد ، 25 فبراير / شباط 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمود تريزيجيه هدفًا، قاد من خلاله فريقه طرابزون سبور للفوز على منافسه أضنة ديمير سبور، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري التركي.

وجاء هدف تريزيجيه عند الدقيقة 21 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح لاعب منتخب "الفراعنة"، البالغ من العمر 29 عامًا، في هزّ الشباك للمباراة الرابعة على التوالي.

ووصل محمود تريزيجيه للمساهمة التهديفية رقم 10 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ أحرز 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين بعد خوضه 18 مباراة.

وأشاد مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بأداء تريزيجيه، الذي ساهم في تحقيق فريقه للنقاط الثلاث.

إليكم أبرز التعليقات: