لقطات حمد آل رشيد ومحمد بن سلمان بكأس السعودية تثير تفاعلا

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نشر الأحد ، 25 فبراير / شباط 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لمدرب الخيل، حمد آل رشيد بهد فوزه بكأس السعودية الذي حضره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول لحظة الإعلان عن فوز الجواد سينيور بسكادور بالكأس وردة فعل المدرب آل رشيد قبل تداول مقاطع فيديو أخرى له على منصة التتويج مع الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر في مقطع الفيديو أيضا قيام ولي العهد السعودي بتتويج مالك الجواد، سينيور بسكادور، شرف الحريري ولحظة رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

كما قدم الأمير محمد بن سلمان التهنئة للخيال، جونيور ألفاردو، اللذين استلم كأسا على شكل خوذة الخيال.