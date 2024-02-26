كريستيانو رونالدو يثير الجدل بحركة "غير لائقة" تجاه جمهور الشباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر حركة قام بها كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، تجاه جماهير الشباب، على هامش مباراة الفريقين، على أرض ملعب الأخير، الأحد، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر الفيديو قيام النجم البرتغالي بحركة غريبة تجاه جماهير فريق "الليوث"، ليثير فعله جدلاً واسعاً، إذ وصفه البعض بـ "التصرف غير لائق".

ولم يصدر أي تعليق من ناديي النصر والشباب ورابطة دوري "روشن" حول الفيديو المتداول لحركة رونالدو بعد.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجّل هدفاً، ساهم من خلاله في فوز فريق "العالمي" بنتيجة 2/3، في الجولة الـ21.

ويتصدر النجم البرتغالي (39 عاماً) صدارة ترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم 2024/2023 برصيد 22 هدفاً.