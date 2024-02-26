(CNN) -- يتصدر إيرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الترشيحات لجوائز لوريوس العالمية، بعد أن واصل مهامه في تسجيل الأهداف.

وتهدف جوائز لوريوس للرياضة العالمية، التي يطلق عليها اسم "جوائز الأوسكار للرياضة"، إلى "الاعتراف بالإنجازات الرياضية الأكثر تميزًا، والاعتراف بالتأثير الأوسع الذي يحدثه الرياضيون على المجتمع".

وتمّ ترشيح المهاجم النرويجي لجائزة الرياضي العالمي، إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب التنس، نوفاك دجوكوفيتش، والأمريكي نوا لايلز، والبطل في الفورمولا 1، ماكس فيرستابين.

سجّل هالاند 52 هدفًا مُذهلاً في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، الذي شهد فوز فريقه بالثلاثية، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال هالاند: "العام الماضي كان عامًا خاصًا جدًا بالنسبة لي وللفريق بأكمله، لم أكن لأتمكن من تسجيل عدد الأهداف التي سجلتها بدون زملائي الرائعين والمدربين والموظفين في النادي".

وأضاف هالاند: "لولاهم، لن يكون النجاح ممكنًا، أنا فخور حقًا بترشيحي لجائزة لوريوس لأفضل رياضي لهذا العام إلى جانب العديد من الرياضيين الرائعين الآخرين".

وتمّ ترشيح فريق 'السيتيسينز" أيضًا لجائزة أفضل فريق في العالم، بعد فوزه بلقب البريميرليغ للمرة الخامسة في 6 سنوات، وأول لقب دوري أبطال أوروبا للنادي على الإطلاق.

وقال المدرب بيب غوارديولا: "بالطبع تمّ ترشيحنا لأننا فزنا بالكثير في الموسم الماضي، ويجب أن يعود الفضل إلى جميع لاعبينا، وجميع موظفينا الذين عملوا بجد طوال الموسم للمنافسة في إنجلترا وفي جميع أنحاء أوروبا".

وسيتنافس الفريق الأوروبي الفائز بكأس رايدر، وفريق الفورمولا 1، ريد بول ريسينغ، والمنتخب الإسباني للسيدات الحائز على لقب كأس العالم، مع مانشستر سيتي على الجائزة، التي سيتم الإعلان عنها خلال حفل سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد، في 22 أبريل/ نيسان المقبل.

ورُشحت أيتانا بونماتي، اللاعبة الإسبانية الفائزة بمونديال السيدات، لجائزة أفضل رياضية في العالم لهذا العام، بعد موسم رائع حصلت فيه على لقب أفضل لاعبة نسائية حول العالم.

وستنافس بونماتي على الجائزة أسطورة التزلج الأمريكية، ميكايلا شيفرين، ولاعبة التنس الأولى عالميًا، إيغا شفيونتيك.

وستتجه الأنظار على جائزة أفضل رياضي جديد، إذ سيواجه جود بيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد، منافسة مع لاعبة التنس الأمريكية، كوكو غوف، الذي احتفل بفوزها بأول بطولة كبرى لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2023.

وتمّ تحديد المرشحين لجوائز هذا العام من خلال تصويت أعضاء وسائل الإعلام حول العالم، ويتم بعد ذلك اختيار الفائزين من خلال اقتراع سري يجريه 69 عضواً في أكاديمية لوريوس للرياضة العالمية.