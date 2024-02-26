هدف "عالمي" من رفائيل لياو في الدوري الإيطالي يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز رفائيل لياو، لاعب نادي ميلان، هدفاً بطريقة جميلة للغاية، في مرمى نادي أتالانتا، في مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب "سان سيرو"، مساء الأحد، في الدوري الإيطالي.

وجاء هدف لياو عند الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، إذ راوغ لاعبي المنافس من خارج منطقة الجزاء، ثم دخل لمنطقة الصندوق وسدد الكرة ببراعة لتسكن الشباك.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف رفائيل لياو، الذي يعد من أجمل أهداف المسابقة هذا الموسم.

وساهم هدف لياو في تعادل فريقه إسي ميلان مع ضيفه أتالانتا بنتيجة 1/1، في الجولة الـ26 من الكالتشيو.

ووصل اللاعب البرتغالي (24 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 17 بمختلف مسابقات الموسم الحالي، إذ أحرز 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.