دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تصرف قام به عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي اتحاد جدة، مع زميله في الفريق، كريم بنزيما، الأنظار، بعد نهاية مباراة "النمور" والوحدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب صافرة نهاية المباراة، احتفل لاعبو نادي اتحاد جدة بفوزهم بهدفين لواحد مع جماهيرهم، وحينها طالب حمد الله المشجعين بتوجيه التحية لبنزيما، لدعم ومساندة المهاجم الفرنسي الذي مر بمرحلة صعبة مع الفريق في الآونة الأخيرة.

وشهدت المباراة إضاعة كريم بنزيما لركلة جزاء، لكنه صنع الهدف الثاني للفريق، والذي أحرزه عبد الرزاق حمد الله.

وعاد بنزيما للمشاركة مع الفريق مؤخراً بعد غياب لفترة زمنية لأسباب لم يفصح عنها النادي، ووصل للمباراة رقم 23 مع "النمور"، سجّل خلالها 12 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.

بينما يحتل حمدالله المركز الثالث في ترتيب هدّافي دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، برصيد 15 هدفاً.