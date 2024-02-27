دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن بعض اللاعبين المصابين في الفريق يحتاجون إلى معجزة للشفاء والعودة للملاعب، مُشيرًا إلى أن النجم المصري محمد صلاح ستتم مراقبته عن قُرب لمعرفة مدى جاهزيته.

وكان صلاح قد غاب عن آخر مباراتين لفريق "الريدز"، أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة المحترفة، لإصابة عضلية.

وتعرض صلاح لهذه الإصابة للمرة الأولى خلال مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ثم خضع للعلاج ونجح في العودة للمشاركة مع زملائه في مباراة واحدة، قبل تجدد إصابته.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، عن اللاعبين الذين يشكون من الإصابة في الفريق: "نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد قليل من اللاعبين (من أجل عودتهم)، لذا لن أستبعد أي شخص بل سيتم اتخاذ القرار قبل المباراة مباشرة".

وتابع المدرب الألماني، قائلاً: "بالنسبة لمحمد صلاح وداروين نونيز وسوبوسلاي علينا أن نرى ما يمكنهم فعله في تدريبات الفريق اليوم (للكشف عن جاهزيتهم)".

وستحسم مشاركة النجم المصري أو عدمها في مباراة "الريدز" وساوثهامبتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بناءً على تقييم حالته، الثلاثاء.