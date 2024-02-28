(CNN) – دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إلى عقد مباراة "وحدة وطنية" وذلك تعليقا على مقطع فيديو يُظهر رجال دين ومسيحيين يمارسون كرة القدم في مصر.

وأعاد ساويرس نشر المقطع، الذي يُدعى أنه تم تصويره في أسوان، على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: "عايزين ماتش كده وحدة وطنية… فريقين مختلطين رمضان كريم".

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة المقطع المتداول بشكل مستقل.

وأضاف رجل الأعمال المصري قائلا: "فريق مختلط اهلاوي قسس وشيوخ قصاد فريق زمالكاوى قسس وشيوخ.. ايه رأيكم؟".

وعلق أحد المدونين على ما كتبه ساويرس بالقول: "كورة ايه يا عم نجيب اعمل موائد رحمان الناس كلها تاكل مسلم ومسيحي مش كورة وهلس محدش منه مستفيد".

ورد رجل الأعمال المصري على المدون قائلا: "ولما بعمل ما بمعلنش علشان دي الاصول فانت مش هتعرف والكورة بتسلي الصوم فرمضان .. بس شكلك ملكش"، حسب قوله.