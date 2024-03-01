دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الهوية الرسمية لملف استضافة كأس العالم 2034، والتي جاء تصميمها ليعبر عن خارطة المملكة والرقم "34".

ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو كشف من خلاله الهوية الرسمية للملف عبر صفحة الاتحاد على "إكس"، تويتر سابقا.

وقال الاتحاد في المنشور نفسه: "تحاكي شكل الخريطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية وصُممت على شكل الرقم "34"، في إشارة إلى العام الذي تطمح المملكة لاستضافة النسخة الـ 25 من كأس العالم".

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034، بعد أن سحبت أستراليا رغبتها في استضافة الحدث العالمي، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتقديم العروض، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.