3 حالات طرد ومشاجرة بين اللاعبين.. أحداث جدلية في مباراة ميلان ولاتسيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي إسي ميلان ونظيره لاتسيو، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، الجمعة، وضمن منافسات الجولة الـ 27 في الدوري الإيطالي، أحداثاً مثيرة للجدل.

وكان 3 من لاعبين نادي لاتسيو، لوكا بيليغريني وآدم ماروشيتش وماتيو غندوزي، قد تلقوا بطاقات حمراء، خلال الدقائق 57 و94+ و96+ من زمن المباراة.

وانفعل لاعبو نادي لاتسيو غضباً بعد كلّ حالة طرد، واعترضوا على قرارات حكم المباراة، دي بيلو، وسط صافرات استهجان أطلقتها الجماهير في المدرجات.

وعقب صافرة النهاية بفوز نادي إسي ميلان بهدف وحيد، نشبت مشاجرة بين لاعبي الفريقين، إذ اشتبكوا بالأيدي داخل المستطيل الأخضر، قبل أن يتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.

وبهذه النتيجة، احتل نادي إسي ميلان المركز الثالث على سلم ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، فيما وقع منافسه لاتسيو في المركز الثامن بـ40 نقطة.