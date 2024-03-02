دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب داروين نونيز هدفاً، قاد من خلاله نادي ليفربول لتحقيق الفوز على نادي نوتينغهام فورست، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكانت المباراة ذاهبة للتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يحرز نونيز هدف فريق "الريدز" الوحيد، عبر كرة رأسية في الدقيقة الأخيرة 99+.

وانتاب المهاجم الأوروغواياني فرحة عارمة بعد الهدف، إذ احتفل بشكل جنوني مع زملائه تحت أنظار جماهيرهم.

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف داروين نونيز الذي ساهم في تحقيق فوز ثمين لنادي ليفربول خارج دياره، في ظل منافسته على لقب البريميرليغ.

بهذا الفوز، حافظ فريق "الريدز" على صدارة سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، برصيد 63 نقطة.