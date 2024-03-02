دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك كيليان مبابي في الشوط الأول فقط من مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، التي انتهت بالتعادل السلبي على أرض ملعب "لويس الثاني"، الجمعة، وضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وكان لويس إنريكي، مدرب النادي الباريسي، قد قرر إخراج مبابي من المستطيل الأخضر، ودخول زميله راندال مواني بدلاً عنه مع بداية الشوط الثاني.

بعد استبداله، شوهد كيليان مبابي في ممر الملعب وهو يجري اتصالاً هاتفياً، ثمّ ذهب لتحية الجماهير والتقاط بعض من الصور التذكارية.

ولم يجلس مبابي على دكة بدلاء فريقه، بل جلس في المدرجات إلى جانب والدته فايزة العماري.

وتمّ استبدال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً للمباراة الثانية على التوالي، بالتزامن مع تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة كيليان مبابي بالرحيل عن نادي باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة والانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال المدرب لويس إنريكي عن سبب استبدال مبابي: "عاجلاً أم آجلاً سيتعين علينا اللعب بدون كيليان، إنه قرار اتخذته بهدف تقديم الأفضل للفريق"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".