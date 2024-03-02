دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل سعود عبدالحميد، لاعب الهلال، هدفاً جميلاً للغاية في مرمى اتحاد جدة، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب المملكة أرينا، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف سعود عبدالحميد في الدقيقة 67 من زمن المباراة، إذ راوغ لاعبي المنافس ببراعة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بإتقان لتدخل الشباك.

ورفض اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً الاحتفال بهدفه، لكونه لعب لفريق "النمور" في وقت سابق.

وساهم سعود عبدالحميد في فوز فريق "الأزرق الهلالي" بنتيجة 1/3، في الجولة الـ 22 من دوري "روشن".

ووصل سعود عبدالحميد للمساهمة التهديفية رقم 5 في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل هدفين وقدّم 3 تمريرات حاسمة.