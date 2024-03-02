دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب يوسف النصيري هدفين، ساهم من خلالهما في فوز نادي إشبيلية على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2/3، على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 في الدوري الإسباني (لا ليغا).

وافتتح النصيري أهداف المباراة في الدقيقة 11 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وبطريقة مشابهة أضاف الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين فقط.

ويعتبر ريال سوسيداد أكثر فريق في الدوري الإسباني تلقى أهدافاً بأقدام المهاجم المغربي، بواقع 9 مرات.

وبَاتَ يوسف النصيري يمتلك برصيده 10 مساهمات تهديفية في الدوري الإسباني هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 22 مباراة.

وأشاد حساب "لا ليغا" عبر منصة "إكس" بالنصيري، الذي ساعد فريقه في تحقيق الانتصار، إذ كتب: "ولد فاس واعر واعر و بزااااااف".

وقال في تدوينة أخرى: "لاعب لا يتوقف...أسد الأطلس يوسف النصيري".