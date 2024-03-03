دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، هدفًا رائعًا في مرمى مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد الاتحاد، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وافتتح راشفورد أهداف المباراة عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة شباك المنافس، عند الدقيقة الثامنة من زمن المباراة.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (توتير سابقاً) مع هدف ماركوس راشفورد، الذي يعد أحد أجمل أهداف مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 8 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، إذ أحرز 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.