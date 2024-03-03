دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تكن جماهير نادي تشيلسي راضية على نتائج فريقها هذا الموسم 2024/2023، وخاصة بعد تعادل "البلوز" مع برينتفورد بنتيجة 2/2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

خلال المباراة، هتف مشجعو نادي تشيلسي ضدّ مدرب الفريق، ماوريسيو بوتشيتينو، والمالك، تود بوهلي، وغنوا باسم المدير الفني السابق لـ "البلوز"، جوزيه مورينيو.

واعترف بوتشيتينو أن جماهير نادي تشيلسي لا تحبه، إذ قال في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى القبول، لقد أخبرتكم، أعتقد أن أحدهم سألني هل تحبك الجماهير؟ لا، نحن بحاجة إلى بناء علاقتنا بين الجهاز الفني والجماهير".

وتابع قائلاً: "أنت تبني العلاقات من خلال الفوز بالمباريات، لكن في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نطابق التوقعات، لن نطلب الحب، أنا لا أطلب أي شيء".

وأضاف مدرب نادي تشيلسي: "سأواصل العمل ومحاولة تغيير هذا الوضع والفوز بالمباريات، نحن بحاجة لإدارة الواقع، نحن نعمل بجد حقاً لمحاولة الفوز بالمباريات، الفريق يقاتل".

وأكمل ماوريسيو بوتشيتينو: "مؤخراً حاولنا إيجاد طرق مختلفة للعب، لكن لم ينجح ذلك، وشعر المشجعون بخيبة أمل بسبب ذلك، فأنا بحاجة إلى احترام آرائهم".

ويقع فريق "البلوز" في المركز الحادي عشر على سلم ترتيب أندية البريميرليغ برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفوز 10 مرات والخسارة في مثلها، والتعادل في 6 مباريات.