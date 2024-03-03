دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، عن اختيار المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، حسام حسن، لسبعة محترفين لانضمامهم إلى معسكر الفريق المقرر إقامته في الإمارات خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

وتواجد اسم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لقائمة منتخب مصر.

وذكرت تقارير صحفية أن فريق "الريدز" طلب إعفاء صلاح من معسكر منتخب "الفراعنة" بسبب إصابته الأخيرة، على أن يحسم المدرب حسام حسن قراره حول تواجد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً مع الفريق قبل أيام من انطلاق المعسكر.

ويشارك منتخب مصر في دورة دوّية تقام على الأراضي الإماراتية، على أن يلعب مع منتخب نيوزيلندا في يوم 22 من الشهر الحالي، ثم يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

ويعود آخر ظهور لمحمد صلاح مع منتخب "الفراعنة" إلى مباراة غانا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج، وحينها تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لقرابة شهر.

وبعد شفائه، شارك صلاح في مباراة واحدة مع نادي ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تتجدد إصابته.