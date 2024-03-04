دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، توقيع عقد رسمي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، ليتولى الأخير قيادة تدريب منتخب "محاربي الصحراء" في المرحلة المقبلة، بدلاً عن جمال بلماضي.

ونشر الاتحاد الجزائري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد، الذي يمتد بين الطرفين حتّى عام 2026.

كان الاتحاد الجزائري قرر إنهاء عقد المدرب جمال بلماضي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إخفاق الفريق في بلوغ الدور الثاني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.



نظرة على مسيرة فلاديمير بيتكوفيتش

يبلغ من العمر 60 عامًا، إذ هو من مواليد 15 أغسطس/ آب عام 1963، قد مارس لعبة كرة القدم لقرابة 18 عامًا، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع نادي مالكانتوني أغنو السويسري عام 1999.

ثمّ أشرف فلاديمير على تدريب أندية لوغانو وبيلينزونا ويونغ بويز وسيون في سويسرا، وسامسون سبور التركي ولاتسيو الإيطالي، وحقق مع الأخير لقب كأس إيطاليا.

وقاد منتخب سويسرا بين عامي 2014 و2021، وقاده لتحقيق نتائج إيجابية في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، من خلال الوصول لأدوار متقدمة في البطولتين.

وتعود آخر تجارب بيتكوفيتش التدريبية مع نادي جيروندان بوردو الفرنسي، وتحديدًا بين عامي 2021 و2022.