(CNN) -- مرّ نادي باير ليفركوزن بمراحل سيئة خلال السنوات الماضية، بعد أن كان أحد أقوى الفرق الأوروبية، وتحديدًا في عام 2002، إذ احتل حينها وصافة بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وبعد سنوات من السخرية من قِبل المشجعين المنافسين، قد تكون ثروات نادي باير ليفركوزن قد تحولت أخيرًا، وباتت نهضة النادي لديها الكثير لتفعله مع رجل واحد، وهو تشابي ألونسو.

تمّ تعيين ألونسو مدرباً للنادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وحينها كان الفريق منهارًا بالقرب من أسفل ترتيب الدوري، لكنّ المدرب الإسباني جعله المنافس الأول على لقب المسابقة هذا الموسم، بعد أن قضى معه 18 شهرًا فقط.

وأصبح تشابي ألونسو مدربًا مطلوبًا للأندية في القارة العجوز، وارتبط اسمه بناديي بايرن ميونخ وليفربول.

بدأ المدرب، البالغ من العمر 42 عامًا، مسيرته كلاعب مع نادي ريال سوسيداد، ثمّ ارتدى قميص نادي ليفربول في عام 2004، ولعب للريدز 5 سنوات، قبل انتقاله لنادي ريال مدريد، ثمّ إلى نادي بايرن ميونخ، وحقق الكثير من الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية مع جميع هذه الأندية.

على الصعيد الدولي، حقق ألونسو 3 ألقاب مع منتخب إسبانيا، وهي: كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية (مرتان).

قبل تعيينه مدربًا لنادي باير ليفركوزن، كان تشابي ألونسو مدربًا فريق ريال مدريد تحت سن 14 عامًا وفريق ريال سوسيداد B.

سواء بقي مع نادي باير ليفركوزن أو انتقل لنادي آخر، أصبح ألونسو مدربًا بارزًا في أوروبا، نظرًا للأداء الذي يقدمه لاعبوه في الوقت الحالي.

في فبراير/ شباط الفائت، أكد تشابي ألونسو أنه لا يزال يركز على وظيفته الحالية.

أفضلية الفريق مستمرة

كان فوز نادي باير ليفركوزن على منافسه كولن، الأحد الماضي، هو الأحدث في سلسلة طويلة من الأداء المثير للإعجاب من الفريق، الذي عزز من صدارته لجدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

الفوز كان نتيجةً للأداء الذي ظهر اللاعبون فيه، سيطرة على الكرة، وفرص كثيرة، وتسجيل للأهداف.

ويبرز عدد كبير من اللاعبين في مختلف مراكز نادي باير ليفركوزن، ومنهم: أليكس جريمالدو وجيريمي فريمبونغ

الفوز يعني أن نادي باير ليفركوزن لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، لترتفع سلسلة اللاهزيمة لديه إلى 34 مباراة بمختلف المسابقات.

قال جوناثان تاه عقب المباراة: "لا يزال هناك بعض المباريات، لقد رأينا في الماضي ما يمكن أن يحدث أيضاً، من المهم الحفاظ على التركيز".

استفاد باير ليفركوزن من موسم سيئ لمنافسه بايرن ميونخ، الفائز في آخر 11 لقباً في الدوري، إذ أعلن فريق البافاري رحيل مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم.

فريق ألونسو كان لديه الكثير من الانتصارات على طول الطريق هذا الموسم، منها الفوز على نظيره بايرن ميونخ بثلاثية، وهو الذي أكد على أن باير ليفركوزن المرشح الأول للقب.

تبقى 10 مباريات لنهاية الدوري الألماني، وباير ليفركوزن الأقرب للفوز به، ومازال الفريق في الدور نصف النهائي في بطولة الكأس ودور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، مما يمكن أن يختتم تشابي ألونسو موسمه بثلاثة ألقاب.