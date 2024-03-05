(CNN) – أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع الإثنين، جدلا، وذلك بعد أن أظهر وقوع اشتباك بالأيدي بين قسم من جماهير العين الإماراتي والنصر السعودي بعد نهاية مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي سفيان رحيمي.

ووسط حالة الاحتقان بين بعض جماهير الفريقين نظرا لما حدث بعد المباراة، حاول البعض تهدئة الموقف واحتوائه وأكد بعض مشجعي العين أن أولئك الذين اشتبكوا مع بعض جماهير النصر لا يعبرون عن أخلاق جماهير "الزعيم".

وشهدت الأيام التي سبقت المباراة مشاحنات ومشادات على وسائل التواصل بين جماهير الفريقين ما جعلها مباراة مشحونة إلى حد ما بين الناديين العريقين.

وسيتواجه "الزعيم" و"العالمي" في ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض في 11 مارس/آذار القادم لحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.