دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصرف سالم الدوسري، لاعب الهلال، بعد تسجيله هدفًا في مرمى اتحاد جدة، تفاعلاً، على هامش مواجهة الفريقين على أرض ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن دوري أبطال آسيا.

وكان الدوسري قد هزّ شباك عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق "النمور"، عند الدقيقة 42 من زمن المباراة، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وبعد احتفاله بهدفه، قام سالم الدوسري بمواساة المعيوف، إذ اقترب منه ثمّ صافحه وقبله.

وسبق أن لعب الدوسري وعبد الله المعيوف معًا في صفوف نادي الهلال، خلال المواسم الماضية.

وصل سالم الدوسري، البالغ من العمر 32 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 5 في المسابقة الآسيوية هذا الموسم، إذ أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.