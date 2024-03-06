(CNN) -- اُتهم المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بالاحتيال الضريبي بقيمة مليون يورو من قِبل المدعين العامين في مدريد، الذين يطلبون فرض عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات و9 أشهر على المدرب الإيطالي.

في بيان صحفي، الأربعاء، زعم المدعون الإقليميون في مدريد أن أنشيلوتي احتال على الخزانة العامة من خلال عدم دفع الضرائب على حقوق صورته بمبلغ 1،062،079 يورو (حوالي 1،156،301 دولار)، خلال العامين الماليين 2014 و 2015.

وفقًا للمدعين العامين، تنازل كارلو أنشيلوتي عن حقوق الصور لكيانات أخرى "بهدف تجنب الضرائب على دخل حقوق الصور المذكورة"، و "لجأ إلى شبكة "معقدة" و "مربكة" من الصناديق والشركات لارتكاب عمليات الاحتيال المذكورة.

وتواصلت شبكة CNN مع ممثلي أنشيلوتي ونادي ريال مدريد للتعليق.

ويعد المدرب، البالغ من العمر 54 عامًا، واحدًا من العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الإسبانية التي اتهمت أو أدينت بالتهرب الضريبي في السنوات الأخيرة.

في يوليو/ تمّوز 2016، حُكم على نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بالسجن لمدة 21 شهراً مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 2.3 مليون دولار، بعد أن قضت محكمة برشلونة بأنه مذنب بالاحتيال الضريبي بين عامي 2007 و 2009، وأن عليه أن يقضي عقوبة 7 أشهر لكل من تلك السنوات الثلاث.

ومع ذلك، وبما أن هذه كانت المرة الأولى التي يرتكب فيها نجم برشلونة السابق في ذلك الوقت جريمة، وكانت عقوبته أقل من سنتين، لم يقض وقت السجن بشرط ألا يخالف القانون مرة أخرى.

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، قبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفقة إقرار بالذنب من المدعين العامين الإسبان، وفرض عليه غرامة قدرها 19 مليون يورو (21.6 مليون دولار) وحكم عليه بالسجن لمدة 23 شهراً بتهمة التهرب الضريبي في قضية تعود إلى عام 2017.

كما في حالة ميسي، لم يكن على رونالدو قضاء فترة السجن، بسبب طبيعة جريمته وطول العقوبة.