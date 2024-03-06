"فيه حاجة ولا إيه؟".. تفاعل على "غضب" أحمد حجازي بعد مباراة الهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" مع لقطة "غضب" قائد نادي اتحاد جدة السعودي، المصري أحمد حجازي، أثناء مروره بالمنطقة الإعلامية المختلطة بعد نهاية مباراة فريقه ضد الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبينما كان حجازي يمر بالمنطقة المختلطة متوجها نحو حافلة الفريق، ظهر صوت ضحكة من جانب أحد الإعلاميين ليلتفت قائد الاتحاد ويقول غاضبا: "فيه حاجة ولا إيه؟ فيه حاجة؟".

وانتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كما تداول مستخدمون لـ"إكس" مقطع فيديو آخر يُظهر تقبيل حجاري لشعار الاتحاد أثناء مغادرته أرض الملعب ومروه أمام جمهور الهلال.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز "الزعيم" بهدفين نظيفين ليضع قدما في نصف النهائي وذلك بعد أن أكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد النجم الفرنسي نغولو كانتي.