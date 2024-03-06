(CNN) -- قضى كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلة لا تنسى، عندما قاد فريقه إلى بلوغ الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وسجّل مبابي هدفين، ساهم من خلالهما في فوز النادي الباريسي على منافسه ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 1/2، ليبلغ الفريق دور الثمانية بعد تفوقه بمجموع المباراتين 1/4.

أحرز مبابي هدفه الأول عند الدقيقة 15، بعد أن سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، ثم أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 56، عقب وضعه الكرة في المرمى خلال انفراده بحارس المنافس.

عقب صافرة النهاية، قال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا: "نحن سعداء حقًا، كان هذا هو الهدف، أردنا التأهل، لكننا أردنا الفوز أيضًا، كانت لدينا خطة لعب واضحة وتمكّنا من التسجيل مبكراً، لم نتعرض لضغط كبير، فقط قليلاً في النهاية".

وأضاف: "تسجيل الأهداف هو ما أفعله، هذا ما أحب أن أفعله، ما يمكنني القيام به، وظيفتي هي مساعدة الفريق على تسجيل الأهداف، وتقديم مساعدتي هجومياً ودفاعياً، واليوم قمت بعمل جيد".

في الآونة الأخيرة، ذكرت تقارير صحفية أن كيليان مبابي في طريقه للرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، والانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثار لويس إنريكي، مدرب النادي الباريسي، مجددًا تساؤلات عن مستقبل اللاعب، إذ قال لقناة "+Canal" الفرنسية: "سيسجل 50 هدفًا ويحصل على 25 أسيست مع أي مدرب في أي فريق، لسوء الحظ، في المستقبل القريب، لن يكون (مبابي) هنا، ويجب أن نبدأ في اختبار زملاء آخرين في الفريق".

كيليان مبابي، الاسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات، يمتلك برصيده 6 أهداف في المسابقة الأوروبية لهذا الموسم 2024/2023.