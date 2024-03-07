دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة النادي الأهلي المصري ونظيره الزمالك، مساء الجمعة المقبل، ضمن نهائي كأس مصر لموسم الرياضي 2023/2022.

في آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات، تصب الأفضلية في صالح فريق "المارد الأحمر"، إذ حقق الفوز في 4 مباريات ووقع التعادل في مباراة واحدة.

ويعتبر النادي الأهلي الأكثر فوزاً بلقب كأس مصر بواقع 38 مرة، ثمّ نادي الزمالك بـ28 مرة.

قبل صافرة البداية، قال مدرب فريق "المارد الأحمر"، مارسيل كولر، في مؤتمر صحفي: "المباراة أمام منافس قوي يضم عناصر مميزة، كما هو حال الأهلي الذي يخوض المباراة بحثاً عن لقب جديد هذا الموسم".

وأضاف كولر: "لدينا غيابات مؤثرة، أكثر من لاعب استمر في القاهرة، ومنهم من يفتقد الجاهزية، نستعد للمباريات بشكل شامل، ولا نركز على لاعب بعينه في صفوف الفريق المنافس".

من حانبه، قال مدرب فريق "الفارس الأبيض"، جوزيه غوميز: "فريقنا اعتاد على حصد الألقاب، ونحن بحاجة لإثبات ذلك أمام الأهلي، أعتقد أنه سيكون هناك حضور جماهيري كبير، ونستمد طاقتنا من المشجعين".

وأكمل: "نحن مستعدون للعب مباراة مميزة، وانتظر من اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، من الواضح أن الفريقين ليسا في مستواهما المعهود، لكن من المهم الفوز باللقب".

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم النهائي لصالحه، فما رأيك؟