دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق الإعلامي المصري عمرو أديب على توقعات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بأن تنتهي مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بفوز الأول بنتيجة كبيرة، مشيرا إلى أن عبدالله السعيد "لن يسمح بذلك".

وأعاد أديب نشر مقابلة أجراها مع آل الشيخ عبر قناة "العربية مصر" وسأله فيها رئيس الهيئة العامة للترفيه عن توقعاته للمباراة ليجيب الإعلامي المصري: "أتوقع أن تنتهي بهدفين مقابل هدف وحيد للزمالك".

وأدلى تركي آل الشيخ بتوقعاته قائلا: "تمنياتي مباراة كبيرة لكن أتوقع سكور كبير للأهلي".

وعلق أديب على المقطع قائلا عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "ادينا قاعدين لغايه اما نشوف . نتغلب وسكور كمان عبد الله مش حيسمح بالكلام ده خالص".

وسيُقام نهائي كأس مصر للمرة الأولى في السعودية، إذ ستُلعب المباراة على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة، الرياض، بين الأهلي والزمالك، مساء الجمعة.