دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف داروين نونيز، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مرمى سبارتا براغ التشيكي، الأنظار، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الخميس، في ذهاب دور الـ 16 من منافسات الدوري الأوروبي.

وجاء هدف نونيز ، عند الدقيقة 25 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من منطقة بعيدة عن المرمى وتحديدا من خارج الصندوق، لتسكن الشباك. وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بهدف داروين نونيز، وهو الأول له في هذه المباراة.

بهذا الهدف، وصل المهاجم الأوروغواياني، البالغ من العمر 24 عاما، للمساهمة التهديفية رقم 26 بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ سجل 15 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.