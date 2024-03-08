وفاة مشجع في مدرجات الملعب خلال مباراة بالدوري الأردني.. وأندية تنعيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي أحد مشجعي نادي الرمثا، خلال مباراة الفريق مع نظيره الحسين، على أرض استاد الحسن، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الأردني لكرة القدم.

على أثر ذلك، قام لاعبو الفريقين بالوقوف دقيقة صمت في منتصف الملعب وقراءة سورة الفاتحة برفقة الجمهور المتواجد في المدرجات.

وقال نادي الرمثا عبر حسابه على منصة فيسبوك: "تتقدم أسرة النادي بأحر التعازي والمواساة وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله، ابن المدرج الرمثاوي، أشرف أبو يارا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وكتب حساب نادي الحسين: "أسرة نادي الحُسين تعزي نادي الرمثا بوفاة المشجع (أشرف أبو يارا) أثناء مباراة الحسين والرمثا مساء اليوم، وتتقدم من ذوي المرحوم وجماهير الرمثا بأحر التعازي، نسأل الله لك الرحمة يا أشرف، إنا لله وإنا إليه راجعون وأعظم الله أجركم".

كما نعى النادي الفيصلي وفاة المشجع، إذ قال عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تنعى أسرة النادي الفيصلي ممثلة برئيس مجلس الإدارة معالي نضال الحديد وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير النادي الفيصلي، وفاة المشجع الرمثاوي أشرف أبو يارا، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفرله وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".

وذكر الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الأردني أن المباراة انتهت لصالح نادي الحسين بخماسية، على الرغم من إطلاق الحكم صافرة النهاية عند الدقيقة 78، لسبب لم يتم الإعلان عنه إلى الآن.