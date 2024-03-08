دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أغضبت تصريحات المدرب البرتغالي لنادي النصر السعودي، لويس كاسترو، بعض جماهير الفريق والمحللين، وذلك بعد أن تحدث عن عدم تحقيق الفريق لبطولات على مدار السنوات الماضية واتهام من سبقه من مدربين بـ"اختلاق الأعذار".

وقال مدرب النصر منفعلا في المؤتمر الصحفي الذي تبع مباراة فريقه مع الرائد والتي انتهت بهزيمة النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد: "منذ متى لم يفز النصر ببطولة قبل تحقيق البطولة العربية؟ لا تظنوا أن النصر يُحقق بطولة كل عام".

وأردف كاسترو في تصريحاته المثيرة للجدل قائلا: "المدربون الذين كانوا قبلي ماذا فعلوا؟ كانوا يبحثون عن الأعذار... لقد فزنا هذا الموسم بالبطولة العربية لكن هناك سنوات كثيرة لم يفز النصر فيها ببطولات".

لم يتلق جمهور النصر ومحبوه هذه التصريحات بشكل جيد إذ وجه بعضهم انتقادات لاذعة للمدرب في حين طالب بعض المحللين بإقالته.

وكان النصر قد خسر من العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدف نظيف قبل أن يتلقى خسارة أخرى أمام الرائد في دوري روشن للمحترفين الخميس.

وفيما يلي أبرز التعليقات على تصريحات كاسترو: