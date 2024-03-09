تداول فيديو للقاء كريم بنزيما مع جوزيه مورينيو في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقًا) فيديو للقاء كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة، مع المدرب جوزيه مورينيو، على هامش حضورهما لسباق فورمولا1، لحصد جائزة السعودية الكبرى في نسختها الرابعة على حلبة كورنيش جدة.

وأظهر الفيديو المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 36 عامًا، وهو يلتقي بالمدير الفني البرتغالي، إذ تحدثا معًا ثمّ تعانقا.

وسبق أن لعب بنزيما تحت قيادة مورينيو مع نادي ريال مدريد الإسباني بين عامي 2010 و2013.

تواجد جوزيه مورينيو في السعودية مؤخرًا، وشارك في الاستديو التحليلي لنهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك، الذي أقيم في ملعب الأول بارك في الرياض.

فيما يستعد كريم بنزيما للعودة مجددًا إلى المستطيل الأخضر، إذ عانى من الإصابة، مما منعه من المشاركة مع زملائه في فريق "النمور" خلال المباريات الماضية.