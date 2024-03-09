الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي، على أن تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في إبريل/ نيسان المقبل.

ويشارك في المسابقة هذا الموسم 4 أندية، وهي: الهلال واتحاد جدة والنصر والوحدة.

وتقرر أن يلتقي نادي اتحاد جدة مع منافسه الوحدة في يوم 8 من الشهر المقبل على أرض استاد آل نهيان، وفي اليوم ذاته يلعب نادي الهلال مع نظيره النصر على أرض استاد محمد بن زايد.

فيما ستقام المباراة النهائية بين الفائزين من مباراتي الدور نصف النهائي في يوم 11، على أرض استاد محمد بن زايد.

على هامش إعلان استضافة أبوظبي لكأس السوبر السعودي، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: "هذه الاستضافة تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين السعودية والإمارات في مجال كرة القدم، وتعزيز جوانب الرعاية بما يحقق التطلعات المشتركة في دعم تبادل وتطوير الخبرات بما يتعلّق بالفعاليات الرياضية".

وأكمل المسحل: "مثل هذه الرعايات تعد فرصة لاستقطاب شرائح جديدة من الجمهور إلى المنافسات المحلية في المملكة، وتحفيزهم على زيارة المملكة وزيادة حضور الجمهور الدولي، وهو ما يساهم في خلق أسواق جديدة ويدعم بالتالي جهود الاتحاد السعودي لنمو وتطور اللعبة".

ويعتبر نادي الهلال الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر السعودي بـ 3 مرات، ثمّ نادي النصر بمرتين.