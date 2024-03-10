دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتجدد اللقاء بين نادي النصر السعودي ونظيره العين الإماراتي، مساء الاثنين المقبل، على أرض ملعب الأول بارك، في إياب الدور ربع النهائي ضمن دوري أبطال آسيا.

في لقاء الذهاب، كان نادي العين قد تغلّب على منافسه النصر بهدف دون مقابل، على أرضه وبين جماهيره.

ويبحث نادي النصر عن تصحيح المسار من خلال هذا اللقاء، إذ عانى مؤخراً من سوء النتائج في مختلف المسابقات، على عكس نادي العين الذي نجح في الوصول لنهائي مسابقة الكأس في الإمارات.

وقال مدرب نادي النصر، لويس كاسترو، في مؤتمر صحفي، قبل انطلاق صافرة البداية: "نحن قطعنا نصف الطريق في هذه المواجهة، وفي الوقت الحالي يبدو التأهل إلى قبل النهائي صعباً، ولكن لا يزال أمامنا 90 دقيقة".

من جانبه، قال مدرب نادي العين، هرنان كريسبو: "نجحنا في مباراة الذهاب بتحقيق فوز مستحق، وقد قدمنا مستوى جيدا، ولكن الدور ربع النهائي لم ينته بعد".

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، فما رأيك؟