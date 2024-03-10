دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الفريق مع نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستقبل فريق "العالمي" منافسه العين على أرض ملعب الأول بارك، مساء الاثنين، في إياب الدور ربع النهائي، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح النادي الإماراتي بهدف دون مقابل.

وعندما سُئل النجم البرتغالي (39 عامًا) عن احتمالية تحقيق فريقه لـ"ريمونتادا" أمام العين، أجاب قائلاً: "ريمونتادا، إن شاء الله"، ليثير قوله تفاعلاً.

وقال رونالدو: "مباراة مهمة لنا كلاعبين وجماهير وبلد، وكما قال المدرب نحن جاهزون وواثقون بأنها ستكون ليلة جميلة غدًا، أدعو جماهير النادي، كونوا معنا، شجعونا، كونوا إيجابيين، نثق بأنفسنا وهدفنا التأهل للدور نصف النهائي".

في المسابقة الآسيوية، لعب كريستيانو رونالدو 7 مباريات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.